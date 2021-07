Calciomercato Roma, colpo Demiral | Cash e contropartita alla Juventus

Asse caldissimo tra la Roma e un altro club di Serie A. Mourinho potrebbe avere un nuovo difensore centrale sul calciomercato.

Il primo acquisto ufficiale della Roma 2021-22 è quello di Rui Patricio. Il portiere portoghese arriva per 11,5 milioni di euro dal Wolverhampton, dal quale la società giallorossa potrebbe comprare un altro giocatore. José Mourinho ha richiesto un terzino sinistro al gm Tiago Pinto, ma non solo. Si tratta da tempo con l’Arsenal per Xhaka, anche se potrebbe arrivare addirittura un altro rinforzo in difesa, questa volta nel reparto centrale. Potrebbe tornare di moda, infatti, un’asse che in passato ha portato plusvalenze, quello tra la Roma e la Juventus, dove oggi non c’è più Fabio Paratici, andato al Tottenham, ma il suo successore Federico Cherubini.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Pinto sbloccato | Offerta e cash immediato

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, doppia operazione Pinto | Accelerata decisiva

Calciomercato Roma, proposta di scambio alla Juventus

Secondo quanto riportato da ‘calciomercatoweb.it’, l’obiettivo principale della squadra bianconera è e rimane Manuel Locatelli, ma la Roma avrebbe proposto uno scambio che potrebbe interessare proprio alla Vecchia Signora. Sul tavolo ci sono da una parte Alessandro Florenzi e dall’altra Merih Demiral. Il terzino della Roma, duttile per altri ruoli, farebbe comodo a Massimiliano Allegri come vice Cuadrado, mentre ai giallorossi andrebbe il difensore turco. La Roma metterebbe sul piatto come conguaglio una cifra cash tra i 15 e i 17 milioni. Con la conferma di Chiellini in vista, Demiral sarebbe solo il quarto centrale in rosa a Torino e in un colpo solo la Juve riuscirebbe a monetizzare il suo addio e mettere le mani su un rinforzo desiderato a lungo.