Calciomercato Roma, doppia operazione Pinto | Accelerata decisiva

Calciomercato Roma, i giallorossi sono impegnati sia sul fronte acquisti che su quello in uscita. Pinto ha molto lavoro da fare.

Ore sempre più calde in casa Roma. La società giallorossa si sta muovendo in maniera sempre più decisa sul mercato. Dopo aver ufficializzato Rui Patricio, si continua a lavorare per regalare a Mourinho altri rinforzi.

Sulla lista degli obiettivi di Tiago Pinto le priorità sono un centrocampista ed un terzino che possa sostituire l’infortunato Spinazzola fino al suo ritorno. Nel complesso non ci saranno grandissimi movimenti in entrata per la squadra giallorossa, ma saranno di qualità e di esperienza come vuole il tecnico portoghese.

Attenzione però anche alle cessioni. Le operazioni in uscita saranno fondamentali anche per gli acquisti e gli obiettivi della società.

Calciomercato Roma, per Xhaka manca veramente poco

La Roma, dopo aver preso il nuovo portiere titolare, ovvero il portoghese Rui Patricio, ed aver accontentato Mourinho, ora vuole farsi un altro regalo, per la felicità ancora una volta dello Special One.

Il tecnico portoghese spera di avere presto in squadra un altro suo pupillo, ovvero quel Granit Xhaka che sembra sempre più vicino, ogni giorno che passa, alla squadra giallorossa.

Il capitano della Svizzera, rivela la Gazzetta dello Sport, ha da tempo un accordo personale con la Roma e con lo stesso Mourinho, per un futuro che si colorerebbe di giallorosso per i prossimi quattro anni. Il calciatore andrebbe inoltre a guadagnare 2,5 milioni di euro a stagione.

Il vero problema è colmare quel gap che continua a tenere distanti Roma e Arsenal, con i giallorossi che continuano ad offrire 16 milioni di euro e l’Arsenal che ne vuole 22. La differenza è di 6 milioni, non molti ma neanche pochi.

Certo è, che molto cambierebbe se la Roma riuscisse a piazzare alcuni esuberi, avendo così maggiore liquidità. Uno di questi calciatori potrebbe essere il portiere svedese, Robin Olsen, che piace parecchio al West Ham.

Se l’operazione andasse in porto, l’acquisto di Xhaka potrebbe sbloccarsi definitivamente, con la Roma che salirebbe nell’offerta, avvicinandosi alle richieste dell’Arsenal.