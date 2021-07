Calciomercato Roma, futuro Dzeko | Arriva l’annuncio in diretta

By

Calciomercato Roma, futuro Dzeko: ecco l’annuncio in diretta che fa chiarezza sul futuro del bosniaco nella Capitale.

Durante la cerimonia del sorteggio del nuovo calendario di Serie A, per la stagione 21/22, Tiago Pinto ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno offerto spunti di riflessione piuttosto importanti. Tema principale dell’intervento del general manager giallorosso, neanche a dirlo, è stato il futuro di Edin Dzeko, al centro di molte voci di mercato. Ecco quanto rilasciato da Pinto:

“Stiamo lavorando per Mourinho e per la Roma. Siamo tutti entusiasmati, felici e motivati con il suo arrivo, ma abbiamo molto lavoro da fare per migliorare la Roma.

Su Dzeko: “Posso dire che è felice, motivato e sta bene fisicamente. E’ vero che anche Mourinho carica tutti i giocatori, ma ha un rapporto speciale con Dzeko. Aspettiamo che possa essere importante per noi anche in questa stagione come lo è stato nelle scorse stagioni”.