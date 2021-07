Calciomercato Roma, Benitez supera Mourinho | Scatto Everton

Calciomercato Roma, Benitez supera Mourinho nella corsa al difensore. Scatto dell’Everton che sarebbe vicino alla chiusura

L’Everton, che ha salutato Ancelotti per affidarsi a Benitez, ha in mente una mezza rivoluzione. Che potrebbe, in un caso, soffiare anche un difensore che nel corso di questo calciomercato è stato accostato diverse volte alla Roma. Soprattutto perché il Barcellona, secondo quanto raccontano i media spagnoli, lo potrebbe anche dare in prestito.

Ma nelle ultime ore ci sarebbe stato uno scatto vero e proprio dell’Everton. Con Benitez a fare pressing sulla società per portarlo in Premier League. Parliamo del francese Lenglet, che Koeman non vuole più e che Laporta vorrebbe cedere in breve tempo per riuscire a trovarne il sostituto in tempi altrettanto celeri.

Calciomercato Roma, l’Everton mette la freccia per Lenglet

Non ha vissuto una stagione da ricordare il difensore francese. Ai margini quasi al Barcellona, ed eliminato all’Europeo dalla Svizzera. Il sito Sport.es, questa mattina, riporta però il sorpasso. Certificato anche dal fatto che l’Everton ormai ha capito di non poter tenere il colombiano Mina che saluterà la compagnia. Un accordo sembrerebbe vicino. Con Mourinho che dovrà trovare un altro elemento per il pacchetto difensivo.

Sì, la Roma ha bisogno di un centrale anche in vista di una possibile – ma non certa – partenza di Smalling che Tiago Pinto avrebbe messo sul mercato. E Lenglet era stato visto come un profilo ideale per lo scacchiere dello Special One. Ma l’improvvisa accelerata del club di Premier League cambia decisamente le carte in tavola in questo momento.