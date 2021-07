Calciomercato Roma, Mourinho non basta | C’è il rifiuto

Calciomercato Roma, ore importanti in casa giallorossa. Il calciatore è davanti ad un bivio di fondamentale importanza.

Ore sempre più calde in casa Roma. La società giallorossa si sta muovendo in maniera sempre più decisa sul mercato. Dopo aver ufficializzato Rui Patricio, si continua a lavorare per regalare a Mourinho altri rinforzi.

Sulla lista degli obiettivi di Tiago Pinto le priorità sono Granit Xhaka ed un terzino che possa sostituire l’infortunato Spinazzola fino al suo ritorno. In questo calciomercato, non ci saranno grandissimi movimenti in entrata per la società giallorossa, ma saranno di qualità e di esperienza come vuole il tecnico portoghese.

Attenzione però anche alle cessioni. Le operazioni in uscita saranno fondamentali anche per gli acquisti e gli obiettivi della società. In questo discorso tiene banco una situazione spinosa legata ad un giocatore di ritorno nella Capitale.

Calciomercato Roma, “Florenzi non vuole stare alla Roma”