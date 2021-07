Calciomercato Roma, tentazione Icardi | C’è una conferma

Calciomercato Roma, suggestione Icardi: c’è una conferma che non può essere trascurata. Juventus e Milan beffate?

Con il futuro di Edin Dzeko ancora tutto da scrivere, la Roma non può correre il rischio di farsi cogliere impreparata. I segnali lanciati dal bosniaco nei primi giorni del ritiro pre campionato non sono passati inosservati: il feeling con Mourinho è ottimo, così come la voglia di mettersi in gioco, come confermato dallo stesso bomber tramite i propri profili social. E così i giallorossi continuano a monitorare sempre con particolare interesse l’evolversi della situazione relativa al “Gallo” Belotti, anche se continua ad esserci una sensibile distanza tra la richiesta del Toro ( 30 milioni di euro) e la proposta dei capitolini, che non supererebbe i 20 milioni di euro.

Ragion per cui, non si placano i rumours che accostato Mauro Icardi alla Roma: l’ex capitano dell’Inter, dopo una prima stagione importante, ha vissuto una fase calante, in ragione della quale è stato sopravanzato nelle gerarchie da Moise Kean, che spesso lo ha “relegato” in panchina. Una vera e propria trattativa con il Psg non è ancora cominciata, anche perché il club francese valuta il suo attaccante non meno di 60 milioni di euro, e non ha nessuna intenzione di mettere a bilancio una minusvalenza, alla luce dell’esoso investimento fatto per strapparlo all’Inter.

Icardi alla Roma, calciomercato | L’indizio dei bookmakers

Icardi fa gola anche a Milan e Juventus, a caccia di un rinforzo importante per i rispettivi reparti offensivi. Secondo le quote di Sisal Matchpoint, la destinazione più probabile per Maurito è, però, la Roma: un eventuale approdo di Icardi nella Capitale è bancato 6 volte la posta. La Juve “insegue” a quota 9; più staccato, invece, il Milan (12). Non dimentichiamo che i bianconeri piazzerebbero il colpo Icardi solo nel caso in cui riuscissero a cedere Cristiano Ronaldo, anche se il portoghese pare orientato alla permanenza. Caso analogo per il Milan, che penserebbe all’ex nerazzurro solo a fronte di un addio eccellente.