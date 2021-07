Calciomercato Roma, ecco l’intervista | Le prime parole del nuovo numero uno

Benvenuto alla Roma, Rui. Come ti senti?

“È una sensazione molto buona, sono molto felice di essere qui. È un’opportunità che ho per crescere, per imparare, per migliorare e per arrivare in un club e lottare per vincere dei titoli“.

Quale è stata la tua reazione quando hai saputo dell’interessamento della Roma?

“Quando ho saputo dell’interessamento della Roma logicamente sono rimasto molto contento, ed ero anche molto entusiasta di venire qui perché, indubbiamente, desidero una nuova sfida. La chiamata della Roma è una grande opportunità per lottare per dei titoli, per essere parte di un grande club“.