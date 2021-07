Calciomercato Roma, Pinto sbloccato | Offerta e cash immediato

Potrebbe concludersi presto un’altra cessione nel calciomercato della Roma. Ecco la situazione sul giocatore.

Arrivato Rui Patricio il general manager giallorosso Tiago Pinto vuole regalare un altro rinforzo a José Mourinho. Tutte le strade portano a Granit Xhaka, ma la trattativa con l’Arsenal ancora non è arrivata alla conclusione, anzi permane una netta distanza tra l’offerta della Roma e la richiesta dell’Arsenal. Per poter sferrare l’attacco decisivo, il gm del club capitolino dovrà continuare a lavorare sulle uscite, un compito arduo e difficile che dura da anni nel calciomercato giallorosso. I giocatori che non rientrano nei piani dello Special One non sono pochi, da Olsen a Kluivert, passando per Pedro, Fazio, Nzonzi, Santon, Coric e Pastore, oltre a qualche giocatore della Primavera, come Tommaso Milanese e Suf Podgoreanu.

Calciomercato Roma, offerta del Lipsia per Kluivert

Tra i tanti giocatori sopra menzionati, ce n’è uno in particolare che potrebbe fare presto il ritorno al Lipsia. Si tratta di Justin Kluivert, l’olandese infatti dopo l’esperienza in Bundesliga con il club tedesco potrebbe tornarci molto presto. Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, Tiago Pinto potrebbe presto incassare i 12 milioni di euro offerti dal Lipsia per l’ex Ajax, che servirebbero a rinforzare di conseguenza la rosa giallorossa. Nell’ultima stagione Kluivert ha realizzato 4 reti e fornito 1 assist nelle 29 presenze con il club tedesco.