Calciomercato Roma, agente in azione. Doppia opzione per Tiago Pinto e per Mourinho: che adesso potrebbe rivalutare entrambi

Ci sono due situazioni in casa Roma che sembravano definite e che adesso possono cambiare in maniera improvvisa. E hanno un comune denominatore: l’agente Alessandro Lucci, che ha incontrato Tiago Pinto per capire quale possa essere il futuro dei suoi due assistiti: Alessandro Florenzi ed Edin Dzeko.

Partiamo dall’attaccante, che ieri ha fatto capire di voler rimanere nella Capitale. Ma c’è il problema ingaggio e la Roma si sta muovendo per Belotti. Alla fine, Edin, potrebbe anche rimanere. Ma si capirà molto dopo queste prime sedute di allenamento. E, nel frattempo, si fa sempre più spazio un’altra ipotesi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, no al prestito | Pinto in attesa

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Sky conferma anticipazione ASRL sul vice Spinazzola

Calciomercato Roma, salgono le quotazioni di Florenzi

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, stanno salendo le quotazioni di Alessandro Florenzi. Che, intanto, nel momento in cui rientrerà dalle vacanze ai primi di agosto, si unirà alla squadra e non lavorerà con gli esuberi. Le difficoltà di raggiungere un terzino che vada a sostituire Spinazzola potrebbero cambiare le carte in tavola. Mourinho ci starebbe pensando a tenerlo in rosa. Anche perché, così come Mancini, lo potrebbe anche schierare a sinistra.

Il mancato riscatto da parte del Psg ripoterà quindi Florenzi nella Capitale. E forse, dopo un anno e mezzo passato tra Spagna e Francia, potrebbe anche rimanere alla fine. Dopo l’avventura di Valencia e dopo quella parigina, in questo momento sembra un po’ più probabile una permanenza in giallorosso.