Calciomercato Roma, il Milan si defila | C’è lo scambio

Calciomercato Roma, il Milan si defila e Tiago Pinto è pronto all’assalto. In vista c’è anche un possibile scambio

Ci sono diversi elementi da tenere in considerazione per quanto riguarda il futuro attaccante della Roma. Non per ultimo, ovviamente, il post di ieri di Edid Dzeko che ha chiaramente fatto capire che lui, in questa Roma, ci vuole stare eccome. Anche se, ovviamente, le linee sul mercato imposte da Tiago Pinto sono note a tutti. Anche per il centravanti bosniaco che, per via dei 7,5 milioni di euro d’ingaggio, rimane comunque un elemento da piazzare davanti all’offerta giusta.

Ecco perché, la Roma, nonostante tutto, continua a guardarsi intorno. E ha messo nel mirino – ma non da adesso – Andrea Belotti: il fresco campione d’Europa con la maglia azzurra va in scadenza con il Torino alla fine della prossima stagione. Una situazione che spinge Pinto a guardare con attenzione alla cosa. Ma c’è dell’altro: il Gallo è assai stimato da Mourinho che, a dire il vero, lo cercava anche quando era in sella al Tottenham.

Calciomercato Roma, spunta lo scambio per Belotti

Intanto il Milan, dopo aver chiuso per Giroud, si è praticamente defilato. E per quest’anno non cercherà di prendere il capitano granata. Rimane in pista la Roma e, secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, ci sarebbe il nome che potrebbe sbloccare la questione. Da giorni si parla infatti di un possibile inserimento di Kumbulla nell’operazione, visto che al Torino ritroverebbe Juric come allenatore. Ma c’è anche il giovane Milanese che potrebbe interessare a Cairo. Che, capendo di non poter arrivare mai e poi mai ai 30 milioni di euro richiesti, potrebbe accontentarsi di una parte cash più il cartellino di un elemento che potrebbe tornare utile al proprio allenatore. La cosa certa, adesso, è che in Serie A rimane solamente la Roma come pretendente di Belotti.