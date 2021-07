Calciomercato Roma, le ultime sulle mosse giallorosse: trovato l’accordo di massima con il calciatore, ma servono 4 milioni.

Il mercato della Roma è orientato lungo due direzioni parallele. Dopo aver ultimato l’ingaggio di Rui Patricio, per il quale è arrivata la tanto attesa ufficialità ieri sera, dopo l’ufficializzazione dell’approdo di Pau Lopez al Marsiglia, Pinto è al lavoro per riuscire a monetizzare qualche milione da quelle pedine considerate non essenziale nel progetto tecnico-tattico di José Mourinho. Uno dei nomi in uscita è quello di Tommaso Milanese, attenzionato da un pò di tempo dal Torino: ma i granata non sono gli unici sulle tracce del classe ‘2002.

Calciomercato Roma, futuro Milanese: c’è una novità

Futuro #Milanese – il #Torino è uno dei club interessati, ma in Serie A ci sono altre due squadre molto più avanti che hanno già un’intesa di massima col calciatore. La #Roma lo valuta circa 4 milioni di euro, cifra al momento non ancora raggiunta da nessuno@ReteSport pic.twitter.com/pZfyRwzZ1I — Checco Oddo Casano (@CheccoCasano) July 14, 2021

Secondo quanto riportato da Casano di “Retesport“, il Torino è sì interessato al calciatore, ma la concorrenza per Milanese non mancherebbe, tanto che due club di Serie A avrebbero già trovato un accordo di massima con il calciatore, che la Roma valuta circa 4 milioni di euro: cifra che non sarebbe stata raggiunta da nessuno dei club attualmente in corsa per assicurarsi le prestazioni del giovane talento.

Staremo a vedere come evolverà la situazione, non dimenticando il fatto che Milanese non è stato convocato da Mourinho per il ritiro precampionato, e una sua cessione sembra essere sempre più probabile.