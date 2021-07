Calciomercato Roma, nome nuovo per l’attacco | Ci pensa Mendes

Nuovo nome per l’attacco giallorosso. Nuova trattativa con Jorge Mendes per un suo giocatore. La situazione.

La Roma è a caccia di un nuovo centravanti, che però non è una priorità in questo momento. Manca ancora un mese e mezzo alla fine della sessione del calciomercato estivo e molte cose possono ancora accadere, così come le occasioni, soprattutto verso fine agosto, possono arrivare. Al momento la Roma è al completo sul ruolo di punta centrale, avendo in rosa sia Edin Dzeko che Borja Mayoral. Il bosniaco, che ha ancora un anno di contratto a 7,5 milioni di euro netti, ha parlato con José Mourinho e il contenuto del colloquio non è stato ovviamente reso noto. In queste settimane si è sempre detto che la Roma possa volere la cessione di Dzeko solamente per motivi di bilancio, ma questo potrebbe però non accadere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Pinto sbloccato | Offerta e cash immediato

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, doppia operazione Pinto | Accelerata decisiva

Calciomercato Roma, altro affare con Jorge Mendes

Intanto dalla Spagna rimbalza un’indiscrezione proprio su un attaccante che piacerebbe ai giallorossi. Secondo quanto riportato da ‘donbalon.com’, si tratta di Rafa Mir, classe ’97 di proprietà proprio niente di meno che del Wolverhampton. Gli inglesi avevano ceduto in prestito il giocatore all’Huesca, dove lo spagnolo non ha di certo sfigurato: 16 gol e 1 assist in 39 presenze, reti che però non sono bastate a salvare il club spagnolo, retrocesso in Liga 2. Mir è assistito dalla Gestifute fondata da Jorge Mendes, nonché assistito di José Mourinho. La valutazione che i Wolves fanno del ragazzo è di circa 12 milioni di euro. Chissà se possa essere il profilo ideale da aggiungere a Dzeko e Mayoral.