Calciomercato Roma, no al prestito | Pinto in attesa

Calciomercato Roma, alla ricerca di un terzino, Tiago Pinto si muove per accontentare Mourinho. Ma la trattativa è in salita

Ieri sera, Sky, ha confermato le anticipazioni di Asromalive.it sul possibile elemento che Tiago Pinto avrebbe messo nel mirino per andare a sostituire Spinazzola e per accontentare Mourinho, che lo ha pubblicamente richiesto al general manager giallorosso. Il nome è quello di Alex Telles, esterno sinistro del Manchester United, che praticamente è chiuso da Shaw nello scacchiera tattico di Solskjaer.

Ma non sarà una trattativa facile. Almeno per il momento. Tiago Pinto infatti rimane in attesa di capire quali siano le reali intenzioni del club inglese sul difensore. I Red Devils, in ogni caso, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, avrebbero chiuso al prestito. Preferendo aspettare qualche offerta per cedere l’ex Inter a titolo definitivo.

Calciomercato Roma, Telles rimane un obiettivo

Difficile, ma non impossibile quindi. E nemmeno chiusa per il momento l’operazione. Come ben si sa, durante il calciomercato, le cose possono davvero cambiare velocemente. Anche da un giorno all’altro. E non è detto che il Manchester, alla fine, non apra alla possibilità di cedere il proprio calciatore con una formula che potrebbe accontentare entrambe le parti.

Telles per qualità tecniche e per esperienza potrebbe tornare davvero utile a José Mourinho. Che intanto pensa di utilizzare Calafiori e soprattutto, starebbe valutando – anche se non in maniera così importante – la situazione relativa ad Alessandro Florenzi, schierato appunto a sinistra negli ultimi minuti della finale di Wembley tra Italia e Inghilterra da Roberto Mancini. Ma quest’ultima soluzione sembra proprio l’ultima nella mente dello Special One. Che ripetiamo, alla sua conferenza stampa di presentazione, ha chiesto espressamente un terzino sinistra. E’ quasi una priorità.