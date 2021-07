Calciomercato Roma, Sky conferma anticipazione ASRL sul vice Spinazzola

Il calciomercato della Roma entra nel vivo. Adesso la priorità di Mourinho e Tiago Pinto è diventata il terzino sinistro.

Dopo l’annuncio ufficiale di Rui Patricio come nuovo portiere della Roma, il primo acquisto giallorosso di questa sessione di calciomercato, adesso il general manager Tiago Pinto si sta concentrando su quella che è diventata una priorità sul fronte delle entrate. Oltre al lavoro che continua sulla ricerca del piazzamento dei molti esuberi presenti, c’è anche da rinforzare la corsia di sinistra, dove a seguito dell’infortunio rimediato con la Nazionale italiana di Leonardo Spinazzola, José Mourinho ha chiesto un nuovo terzino sinistro al dirigente giallorosso.

Calciomercato Roma, conferma su Telles

Qualche giorno fa vi avevamo parlato di come agenti ed intermediari stanno sottoponendo all’attenzione di Tiago Pinto e Mourinho diversi profili, tra i quali proprio quello di Alex Telles. Come confermato anche da Gianluca Di Marzio, la Roma avrebbe sondato il terreno con il Manchester United per una possibile apertura al prestito del terzino portoghese classe ’92, visto che i giallorossi non vorrebbero fare un’operazione a cifre importanti, visto poi il rientrò di Spinazzol che arriverà nella seconda parte della stagione inoltrata. Telles in questa stagione ha totalizzato 27 presenze nelle varie competizioni disputate dai Red Devils, siglando due reti e fornendo 6 assist. Qualora gli inglesi dovessero aprire al prestito, l’opzione per la Roma sarebbe molto concreta.