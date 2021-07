Calciomercato Roma, pazza idea dalla Premier | Due opzioni per il sostituto

Calciomercato Roma, l’idea dalla Premier ingolosisce Tiago Pinto: due strade percorribili per sostituirlo.

Tra i nomi accostati alla Roma nelle ultime ore, figura anche quello di Kurt Zouma, centrale francese classe ’94 in forza al Chelsea, il cui contratto con i Blues scadrà nell’estate 2023. Dai sondaggi esplorativi effettuati nelle ultime ore, è emerso che il club inglese valuta il difensore non meno di 30 milioni di euro, e non è disposto a scendere da questa richiesta, men che meno aprire alla formula del prestito, che sarebbe quella più congeniale per i giallorossi. Va detto che la Roma non ha ancora aperto ufficialmente una trattativa con il Chelsea, ma il fatto che sia rimbalzata l’indiscrezione secondo cui Kumbulla potrebbe essere inserito nell’affare con il Torino per arrivare a Belotti, fa supporre che qualche avvicendamento nella linea arretrata ci possa essere.

Calciomercato Roma, Zouma out? Il Chelsea valuta le varie opzioni

Il Chelsea, però starebbe cominciando a tastare il terreno in vista di un possibile sostituto di Zouma, per non farsi cogliere impreparato laddove si materializzassero i presupposti di una cessione del transalpino. Secondo quanto riportato da football.london, ci sono due strade percorribili: o puntare su un profilo “fatto e finito” come Pau Torres del Villareal o Jules Kounde del Siviglia, oppure dar credito alla crescita di Marc Guehi, che attualmente milita nell’Under 23 e sgomita per ottenere un posto in pianta stabile in prima squadra.

L’ultima opzione sarebbe di certo low cost: i soldi risparmiati, a quel punto, sarebbero reinvestiti per rinforzare altre zone del campo.