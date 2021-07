Calendario Serie A | Debutto Roma, derby, Juve e Inter: tutte le date LIVE

Tutto pronto per il calendario di Serie A della stagione 2021-2022. Ritorno in Italia per José Mourinho con la sua Roma.

Novità assoluta per il calendario di Serie A 2021/22, che verrà svelato quest’oggi a partire dalle ore 18:30. La differenza rispetto alle passate stagioni riguarderà la disposizione delle gare di andata con quelle di ritorno, con un calendario asimmetrico, visto che le partite del gironi di rotorno non saranno nello stesso ordine di quelle di andata. Come sempre nelle giornate successive delle competizioni europee (Champions League, Europa League e UEFA Conference League), non si potranno affrontare le squadre tra di loro (esempio se il mercoledì ci sarà il turno nelle competizioni europee, il weekend successivo non ci potrà essere un Juventus-Roma oppure un Napoli-Inter, ecc.).

LEGGI ANCHE >>> Sorteggio calendario Serie A: orario, regole, diretta streaming gratis

Calendario Roma, ecco il programma

Nessun big match nei turni infrasettimanali, così come i derby. Quest’ultimi non potranno essere programmati alla prima e all’ultima giornata e dovranno svolgersi in giornate differenti. Inoltre la classica regola che non possono esserci stessi incontri tra due squadre nella prima giornata, qualora ci fossero già stati nei precedenti due anni.

PRIMA GIORNATA

ASROMALIVE.IT SEGUE L’EVENTO IN TEMPO REALE