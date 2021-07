Roma, amichevole con la Triestina | Ufficiale la vendita dei biglietti

Roma, la società friulana ha comunicato sul proprio sito il numero dei biglietti in vendita per l’amichevole contro i giallorossi. Resi noti anche prezzo e modalità di acquisto.

Si avvicinano sempre di più i primi impegni per la nuova Roma targata José Mourinho. Due giorni fa la società giallorossa, sui propri canali social e sul suo sito, aveva ufficializzato le prime amichevoli estive.

Si comincia con due amichevoli a Trigoria, che permetteranno ai tifosi di vedere per la prima volta José Mourinho in panchina. La prima è domani, 15 luglio, contro il Montecatini. Fra pochi giorni invece (il 18) sarà il turno della Ternana.

Successivamente la Roma scenderà in campo al Nereo Rocco contro la Triestina il 21 luglio. Mentre il 25 luglio i giallorossi affronteranno gli ungheresi del Debrecen a Frosinone.

Roma, per l’amichevole con la Triestina disponibili 1000 biglietti in prevendita

1000 biglietti in prevendita per Triestina-Roma, l’amichevole in programma mercoledì 21 luglio allo stadio Nereo Rocco di Trieste alle 19.30. Lo comunica ufficialmente il sito del club friulano. Resi noti anche prezzo e modalità di acquisto.

I tagliandi saranno acquistabili esclusivamente in prevendita attraverso il circuito DIY Ticket. Due le fasce di prezzo: il biglietto intero (35 Euro + 2 Euro diritto di prevendita) ed il ridotto (30 Euro + 2 Euro diritto di prevendita) riservato agli under 16 e alle persone diversamente abili con disabilità certificata fino al 75%.

Non sarà necessario, per il pubblico presente (visto il numero contenuto di persone), il possesso di green pass. Per accedere all’impianto, sarà in ogni caso necessario attenersi alle disposizioni contenute nel protocollo sanitario.