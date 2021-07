Oggi è il gran giorno del calendario di Serie A per la stagione 2021/2022. Il nuovo allenatore José Mourinho conoscerà le prime avversarie della sua seconda avventura in Italia e la curiosità oltre che per il derby è anche per il doppio incrocio con l’Inter. La novità assoluta di questa stagione sarà il calendario asimmetrico: le partite del girone di ritorno non seguiranno lo stesso ordine di quello di andata. Si parte alle 18:30, ecco tutte le cose da sapere!

GUARDA IL VIDEO!