Calciomercato Roma, niente futuro nella capitale | A un passo dalla Turchia

Il giocatore è a un passo dal suo nuovo club. In questi giorni di calciomercato il suo nome era stato accostato anche alla Roma.

Continua il lavoro di Tiago Pinto per rinforzare la nuova Roma. Dopo la chiusura per Rui Patricio, potrebbe arrivare nelle prossime ore anche la fumata bianca per Granit Xhaka. Nel calciomercato giallorosso, però, in questi giorni è arrivata un’altra priorità da scegliere, dopo l’infortunio di Leonardo Spinazzola con la Nazionale di Roberto Mancini ad Euro 2020. Il giocatore non tornerà a disposizione di José Mourinho prima di febbraio, per questo adesso la Roma dovrà rinforzare la corsia di sinistra. Tanti sono stati i nomi accostati in questi giorni, ma non c’è stato ancora un affondo decisivo.

Calciomercato Roma, niente Alioski

Tra questi, oltre ad Alex Telles, l’ultimo per ordine di tempo, per il quale la Roma richiederebbe solamente il prestito al Manchester United, vi è anche Ezgjan Alioski. Il terzino sinistro macedone classe ’92 si è svincolato dal Leeds e adesso è a caccia di una nuova avventura. Tra le ipotesi c’era anche quella del club giallorosso, che però non sembra essere concreta. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, il giocatore è ad un passo dal Galatasary. Decisive le prossime ore, con la chiusura molto vicina.