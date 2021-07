Calciomercato Roma, svolta a sinistra, clausola da 18 milioni di euro per arrivare all’esterno. Tiago Pinto ci pensa e valuta la situazione

Una nuova idea, importante, per la Roma. La notizia è riportata da TheAthletic.com, che sottolinea come i giallorossi si siano messi sulle tracce di un elemento che gli italiani hanno imparato a conoscere soprattutto durante l’Europeo Under 21, visto che con la sua nazionale, quella spagnola, ha incontrato gli azzurrini.

Marc Cucurella sarebbe entrato nei radar di Tiago Pinto. Ma ci sarebbero anche diversi club di Premier League sull’esterno del Getafe che, ancora, non ha nemmeno finito la sua stagione visto che sarà impegnato alle Olimpiadi di Tokyo con le Furie Rosse.

Calciomercato Roma, per Cucurella clausola da 18 milioni

Il prezzo è accessibile. Sì, perché la clausola di Cucurella è di 18 milioni di euro. Come detto però, sull’esterno mancino del Getafe, ci sarebbe anche il Brighton in Premier League. Ma non è sicuramente un problema questo, visto che il calciatore, in ogni caso, sceglierebbe sicuramente il giallorosso anche per la presenza di José Mourinho. Ecco, Cucurella, la nuova idea di Tiago Pinto, non sarebbe per niente male.

Certo, il ruolo comunque è quello che attualmente è occupato da Zaniolo. Ma serve un altro giocatore visti gli impegni che ci saranno durante la stagione. Cucurella, comunque, potrebbe essere impiegato anche a destra o alle spalle dell’unica punta nel 4-2-3-1 che Mourinho ha disegnato. Da prendere, senza dubbio.