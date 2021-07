Il general manager della Roma Tiago Pinto ha regalato a Mourinho il primo rinforzo, il portiere Rui Patricio. Lo Special One spera però in una veloce accelerata delle altre trattative in entrata per potere lavorare da subito con altri potenziali titolari della sua squadra. Prima di procedere con altri acquisti però Pinto deve effettuare numerosi tagli e piazzare i calciatori in esubero.

