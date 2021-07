Calciomercato Roma, cessione a un passo | “Accordo alle fase finali”

Calciomercato Roma, la cessione è sempre più vicina: contatti positivi tra le parti, “accordo alle fasi finali”.

Justin Kluivert is now close to join OGC Nice from AS Roma. Christophe Galtier is pushing directly with the Dutch winger – the two clubs are set to reach an agreement. Deal at final stages. 🇳🇱 #OGCNice #ASRoma — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2021

Importante indiscrezione rilanciata da Fabrizio Romano. Secondo l’esperto di mercato, infatti, Justin Kluivert sarebbe molto vicino all’accordo con il Nizza, dopo che lo stesso olandese i giorni scorsi aveva rifiutato le avances del club transalpino. Tuttavia, già il messaggio social con il quale aveva “salutato” l’approdo di Stengs al Nizza, era apparso come un possibile indizio di mercato. Detto, fatto: Christophe Galtier sta spingendo in prima persona per convincere il calciatore a sposare la causa “rossonera”, con i due club che stanno negoziando per pervenire all’intesa definitiva.

Calciomercato Roma, Kluivert-Nizza: i dettagli

Non sono state svelate le cifre della trattativa, ma il fatto che Mourinho abbia escluso Kluivert dalla lista dei convocati per il ritiro, è un messaggio piuttosto indicativo sul fatto che lo Special One non intende assolutamente puntare sull’esterno che nell’ultima stagione ha militato nelle fila del Lipsia. Le sensazioni sono positive: i prossimi giorni potrebbero essere quelli giusti per la cessione di Kluivert, il cui addio finanzierebbe i colpi in entrata che Pinto è in procinto di chiudere. Seguiranno aggiornamenti.