Calciomercato Roma, “principio di accordo” | Affare da 10 milioni

Calciomercato Roma, novità nella formula del trasferimento: le manovre giallorosse infervono. Le ultime novità.

Giornata intensa in casa giallorossa. In mattina è emersa l’indiscrezione secondo la quale il Nizza avrebbe sopravanzato il Lipsia nella corsa per accaparrarsi Justin Kluivert, che José Mourinho ha deciso di non convocare per il ritiro pre campionato. Notizia importante, che permetterebbe a Tiago Pinto di piazzare un altro esubero, dopo che nei giorni scorsi sono stati ufficializzati gli addii di Pau Lopez e Under, passati entrambi al Marsiglia. Emergono, a tal proposito, ulteriori novità per quanto concerne la modalità dell’eventuale trasferimento in Ligue 1 dell’esterno olandese classe ’99.

Calciomercato Roma, Kluivert-Nizza: prestito con diritto di riscatto | Colpo da 10 milioni

Justin #Kluivert was waiting for #Leipzig because he would gladly return, but #ASRoma have reached a principle agreement with #OGCNice for a loan with option to buy (€10M). #transfers https://t.co/kDFq9zUDNA — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 15, 2021

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira tramite un post apparso sui propri profili social, la priorità di Kluivert era il Lipsia, squadra nella quale aveva militato la scorsa stagione. Un ritorno in Bundesliga era un’ipotesi molto gradita; tuttavia, la Roma avrebbe raggiunto un principio di accordo con il Nizza, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

I due club avrebbero trovato un’intesa di massima; manca, però, il sì del calciatore, che in un primo momento aveva declinato le avances del Nizza, ma che sarebbe ritornato sui suoi passi. I contatti continueranno anche nei prossimi giorni alla ricerca della fumata bianca decisiva, fermo restando che Pinto spera di chiudere un’altra operazione in uscita, sempre in Ligue 1, ovvero il trasferimento di Robin Olsen al Lille.