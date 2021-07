Calciomercato Roma, cessione inevitabile | Richiesta social dei tifosi

Calciomercato Roma, l’indizio social non lascia spazio a dubbi: i tifosi hanno espresso il loro punto di vista.

In una sessione di trasferimenti che, a meno di clamorosi colpi di scena, si preannuncia avara di grandi investimenti, si cercherà di capitalizzare al massimo quelle occasioni che di volta in volta si presenteranno, sia in entrata che in uscita. In casa Roma, la lista stilata da Mourinho per il ritiro pre campionato ha rappresentato una prima svolta importante: per gli 8 esuberi che non sono stati convocati dallo Special One, la cessione appare inevitabile. Impossibile non menzionare il nome di Justin Kluivert: l’olandese classe ’99, di ritorno dal prestito al Lipsia, ha nuovamente le valigie in mano, con il club tedesco che medita il grande ritorno.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, tentazione Icardi | C’è una conferma

Tuttavia, non c’è solo il Lipsia sulle tracce di Kluivert; a monitorare la situazione c’è anche il Nizza, che avrebbe già sottoposto un’offerta al calciatore, rispedita al mittente. Un commento ad una foto, però, non è parsa una casualità, e rischia di tramutarsi in un vero e proprio indizio di mercato.

Calciomercato Roma, Kluivert al Nizza? Richiesta social dei tifosi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Calvin Stengs (@calvinstengs)

Tra i commenti al post condiviso da Calvin Stengs, che ha deciso di accettare la corte del Nizza, c’è anche uno di Kluivert a tinte “rossonere”( i colori della prima divisa del club francese) ed una stretta di mano: a chi si stava riferendo? All’amico passato al Nizza, o ad un suo possibile trasferimento? Difficile dirlo, anche se Kluivert e Stengs non solo sono amici di Nazionale, ma condividono anche lo stesso procuratore ( Mino Raiola, ndr). Ma è un altro l’aspetto da mettere in evidenza: sotto la frase di Kluivert sono arrivati valanghe di messaggi di tifosi del Nizza, che chiedono al calciatore di trasferirsi in Ligue 1.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, doppia operazione Pinto | Accelerata decisiva

Commenti del tipo: “Come to Nice“, “You should come too“, “Come on and Nice“, che la dicono lungo sulla volontà dei supporters del club francese. I prossimi giorni sono decisivi per capire l’evolversi della situazione, fermo restando che Mourinho non intende puntare su di lui e che quindi una soluzione, volente o nolente, dovrà essere presa.