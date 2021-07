Calciomercato Roma, via vai in corsia | Spunta un nome nuovo

Calciomercato Roma, i giallorossi devono trovare un sostituto di Spinazzola il prima possibile. Intanto spunta un nome nuovo.

La Roma dovrà muoversi il prima possibile sul mercato per dare quei calciatori che potranno risultare decisivi nel sistema di gioco di José Mourinho. Uno dei reparti che verrà ritoccato sarà senza dubbio la difesa.

Tiago Pinto per questo è al lavoro già da un po’ di tempo, sapendo che oltre ad un centrale bravo nella fase di impostazione e che sia esperto ed affidabile come piace allo Special One, servirà anche e soprattutto un esterno sulla fascia sinistra in grado di sostituire l’infortunato Leonardo Spinazzola.

Calciomercato Roma, per la fascia sinistra spunta Vina del Palmeiras

Dopo l’infortunio di Spinazzola in Nazionale, con la rottura del tendine d’Achille, la Roma è alla ricerca di un terzino per la fascia sinistra. Il nuovo nome è Matias Vina del Palmeiras. A riportarlo l’emittente televisiva, Sportitalia.

Il difensore uruguaiano è stato acquistato dalla squadra brasiliana nel gennaio del 2020 per quasi 5 milioni di euro dal Nacional. Ha vinto il campionato sudamericano con la nazionale Under 20 nel 2017, disputando 8 partite e segnando 1 rete.

E’ un terzino polivalente, visto che riesce a ricoprire anche il ruolo di difensore centrale. In passato il Milan è stato sulle sue tracce, senza però mai affondare il colpo. Vina è solo uno dei tanti nomi sulla lista del gm Tiago Pinto, che si è ritrovato nell’arduo compito di sostituire un giocatore fondamentale come Spinazzola.