Calciomercato Roma, affare fatto | Firma in arrivo: le cifre

Calciomercato Roma, affare fatto: la firma sembra essere davvero vicina. Ecco le cifre dell’operazione, il secondo acquisto per Mou

Tutto fatto. Presto si unirà alla squadra. O almeno così sembra. Il secondo acquisto della Roma dell’era Mourinho è pronto ad essere piazzato: dopo l’ufficialità di Rui Patricio arrivata nei giorni scorsi, adesso manca davvero poco per l’altra trattativa che ha interessato Tiago Pinto nelle scorse settimane.

Secondo quanto riportato dal giornalista Konur su Twitter, per Xhaka si è davvero ai dettagli. Il calciatore svizzero, nei prossimi giorni, si dovrebbe unire a José Mourinho. Un’operazione, quella che porterà il calciatore dell’Arsenal nella Capitale da 15,5 milioni di sterline. Sarebbe questa la cifra che avrebbe fatto chiudere l’affare.

Calciomercato Roma, trattativa in chiusura per Xhaka

Ecco allora che Mourinho è stato accontentato. Xhaka, che ha disputato un grande Europeo con la sua Svizzera, è pronto a vestirsi di giallorosso. Il secondo regalo per lo Special One dopo Rui Patricio. E quindi la Roma comincia a prendere forma davvero. Una squadra pronta a lottare sia in campionato che in Conference League nella prossima stagione.

Ultimi dettagli da limare quindi, ma ormai è cosa fatta. Xhaka giocherà probabilmente al fianco di Veretout in mezzo al campo. Qualità e quantità per lo Special One che lo ha voluto sin dal suo arrivo nella Capitale. I segnali sono stati tanti nel corso di queste settimane. Anche lo svizzero non ha mai nascosto la sua voglia di arrivare. Adesso quel sogno sta per diventare realtà.