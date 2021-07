Calciomercato Roma, ritorno Pjanic: arriva l’ultimatum

Calciomercato Roma, l’ipotesi Pjanic è sempre più credibile: dalla Spagna rimbalza l’indiscrezione che riferisce di un ultimatum dato dal club catalano

Al limite tra suggestione e realtà, il possibile ritorno di Miralem Pjanic in Serie a “rischia” di diventare sempre più concreto. A solo un anno di distanza dal trasferimento del bosniaco in Catalogna, nell’ambito dello scambio che ha portato Arthur Melo alla Juventus, il regista classe ’90 non rientra più nei piani tecnico-tattici di Ronald Koeman, con l’allenatore olandese che avrebbe chiesto al club blaugrana di “epurare” il centrocampista. Secondo quanto riportato da Sport.es, Pjanic ha offerte dall’Italia dall’Inter, dalla Juventus e dalla Roma, con il Barça che avrebbe lanciato al calciatore un vero e proprio ultimatum.

Calciomercato Roma, ritorno Pjanic | Ultimatum Barça: occhio alla Juve e all’Inter

Il Barcellona ha esigenze di ridurre il monte ingaggi: alla luce delle note vicissitudini economiche e del sempre più probabile rinnovo di Leo Messo, l’addio di Pjanic sarebbe una vera e propria boccata d’ossigeno per le casse della compagine catalana. Il calciatore, però, ha esternato il proprio desiderio di mantenere il suo ingaggio attuale, fattore che sta imbrigliando un suo eventuale ritorno in Italia.

Nel caso in cui la situazione non dovesse sbloccarsi, il Barça “prenderà provvedimenti“, come si legge su Sport. Di che natura possano essere questi provvedimenti, non è dato saperlo, ma entro la prossima settimana la dirigenza vuole chiarire questa situazione con lo stesso centrocampista, per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti in causa.