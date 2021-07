Calciomercato Roma, sta per firmare | Salta tutto

Calciomercato Roma, il calciatore è ad un passo dalla firma con il suo nuovo club. Colpo di scena che può far saltare tutto.

Ore sempre più calde in casa Roma. La società giallorossa si sta muovendo in maniera sempre più decisa sul mercato. Dopo aver ufficializzato Rui Patricio, si continua a lavorare per regalare a Mourinho altri rinforzi.

Sulla lista degli obiettivi di Tiago Pinto le priorità sono un centrocampista ed un terzino che possa sostituire l’infortunato Spinazzola fino al suo ritorno. Nel complesso non ci saranno grandissimi movimenti in entrata per la squadra giallorossa, ma saranno di qualità e di esperienza come vuole il tecnico portoghese.

Intanto però stanno sfumando alcuni obiettivi della società giallorossa.

Calciomercato Roma, Areola ad un passo dal West Ham

Il portiere Alphonse Areola, accostato più volte alla Roma, è in procinto di firmare con il West Ham. A riportare la notizia, il giornalista Pedro Almeida sul suo profilo Twitter. Il trasferimento dovrebbe concludersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto al termine della prossima stagione.

Areola viene da una buona stagione, sempre in Premier, ma con la maglia del Fulham. Tornato al PSG, non è stato preso in considerazione dall’allenatore Mauricio Pochettino, essendo chiuso anche da Keylor Navas e dal neo arrivato Gigio Donnarumma.

Il portiere francese, 28 anni, giocherà quindi anche l’Europa League con il West Ham. La Roma perde quindi un suo vecchio pallino, anche se la firma di Rui Patricio ha accontentato quasi tutti nei pressi di Trigoria.