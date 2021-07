Calciomercato Roma, svolta decisiva | Contatti in corso

Calciomercato Roma, svolta decisiva nella trattativa. Contatti in corso tra i due club, con il calciatore che potrebbe presto cambiare aria.

Ore sempre più calde in casa Roma. La società giallorossa si sta muovendo in maniera sempre più decisa sul mercato. Dopo aver ufficializzato Rui Patricio, si continua a lavorare per regalare a Mourinho altri rinforzi.

Attenzione però anche alle cessioni. Le operazioni in uscita saranno fondamentali anche per gli acquisti e gli obiettivi della società. In questo discorso tiene banco una situazione spinosa legata ad un giocatore di ritorno nella Capitale da un prestito in Premier.

Calciomercato Roma, Olsen in direzione Lille

Come riporta il giornalista di Sky ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, Robin Olsen potrebbe andare a giocare in Francia, più precisamente al Lille. In questo momento ci sono dei contatti in corso tra la squadra transalpina e la dirigenza giallorossa per il trasferimento del portiere svedese in Ligue 1.

Non è ancora chiara la tipologia di trasferimento, ma potrebbe servire un contributo della Roma sull’ingaggio da corrispondere allo svedese. Olsen quindi, dopo l’esperienza in Premier League all’Everton, sta per iniziare una nuova avventura, nella speranza (soprattutto per la società giallorossa) che questa sia quella giusta.

La Roma ha bisogno di vendere molti esuberi, per poi concentrarsi quasi esclusivamente sui movimenti in entrata. Olsen, anche dopo la cessione di Pau Lopez al Marsiglia, rimane chiuso dal nuovo arrivato Rui Patricio (che sarà il nuovo portiere titolare dei giallorossi) e da Fuzato, che con ogni probabilità rimarrà a fare il secondo.