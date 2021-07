Calciomercato Roma, effetto domino in attacco | Incombe l’Inter

Calciomercato Roma, effetto domino in attacco: sul centravanti incombe l’Inter. I giallorossi hanno comunque pronta l’alternativa

Nel mezzo della presentazione del calendario della Serie A ieri, Tiago Pinto ha rassicurato su Edin Dzeko, confermando, praticamente, l’attaccante bosniaco per la prossima stagione. Il rapporto tra lui e Mourinho è ottimo. E Dzeko è apparso molto motivato. Anzi, più che apparire, lo ha chiaramente detto qualche giorno fa attraverso un post sui propri profili social.

Mourinho punta su di lui e Dzeko vuole rimanere a Roma. Nonostante la società, in tempi non sospetti, gli abbia chiaramente detto di trovarsi una sistemazione. Quel contratto da 15 milioni di euro lordi pesa eccome sulle casse giallorosse. E quindi, davanti ad un’offerta, Dzeko potrebbe sempre partire. Solamente in quel caso Tiago Pinto si muoverà sul mercato per cercare un sostituto. E l’idea è sempre quella di Belotti.

Calciomercato Roma, su Dzeko interesse nerazzurro

Su Dzeko – secondo quanto scrive Il Tempo questa mattina – potrebbe puntarci forte l’Inter. Che dopo aver ceduto Hakimi è pressata dal Chelsea per Lukaku. Qualora l’attaccante belga dovesse partire, allora Marotta potrebbe lanciarsi su Edin. Da sempre un pallino dei nerazzurri, soprattutto nella passata stagione quando c’era Conte in panchina.

Ma Edin piace anche a Inzaghi, quindi un nuovo tentativo ci potrebbe essere. La sensazione, però, in questo momento, è che Dzeko abbia grosse percentuali di permanenza nella Capitale. Il rapporto con Mou come detto è ottimo. E per vincere, l’esperienza e la qualità dell’attaccante servono eccome.