Roma, addio ufficiale sui social: “Sono stati anni emozionanti”. La rivoluzione giallorossa tocca tutti i campi della società

Quella che è iniziata quest’anno è una vera e propria rivoluzione in casa giallorossa. Che tocca tutti: dalla prima squadra al settore giovanile, che è stato affidato ufficialmente a Vincenzo Vergine nelle scorse settimane. Anche la Roma Femminile ha avuto dei cambi: Bavagnoli è passata dietro la scrivania e Alessandro Spugna è diventato il nuovo allenatore.

Tornando alla cantera giallorossa c’è stato il ritorno di Falsini dopo un anno passato alla Reggina (al quale è stata affidata l’Under 16), mentre l’Under 15 verrà allenata da Antonio Rizzo. De Rossi per un’altra stagione – quando sembrava che il suo ciclo fosse davvero finito – rimarrà alla guida della formazione Primavera. Ma cambiando le figure apicali dentro la società, allora si può tranquillamente affermare che i Friedkin, affidando a Tiago Pinto tutti i settori del club, hanno iniziato un vero e proprio cambiamento importante.

Roma, addio ufficiale sui social

Ieri poi è arrivato l’addio ufficiale, tramite un post sui social, di Marco Savorani, che per sette anni è stato il preparatore dei portieri. Una persona esperta che dopo l’arrivo di Mourinho ha chiaramente capito che la sua avventura in giallorosso sarebbe finita. Ma nessun rancore, anzi. “Porterò con me ogni emozione e ogni attimo che ho vissuto in questi sette anni alla Roma a cui va la mia gratitudine per avermi fatto diventare a livello professionale quello che sono adesso”.

Questo il saluto del professionista che sicuramente dimostra un grande attaccamento alla società. Adesso per Savorani sarà il tempo di nuove avventure.