Roma-Montecatini 10-0: gol e sorpresa per Zaniolo nella prima uscita in amichevole della nuova squadra di Mourinho.

La Roma ha giocato oggi pomeriggio alle ore 18:00 la prima amichevole dell’era Mourinho. I giallorossi hanno vinto con il risultato di 10-0 contro il Montecatini, squadra che milita nel campionato di Serie D.

Subito grande protagonista l’attaccante Borja Mayoral autore di una bella tripletta. Gli altri gol portano le firme di Carles Perez, Mancini, Calafiori, Zalewski, Diawara e Zaniolo. Nel secondo tempo José Mourinho ha affidato la fascia da capitano a Zaniolo. Una sorpresa sicuramente accettata con entusiasmo dal giovane campione giallorosso, un chiaro segnale di fiducia da parte dello “Special One” che conta molto sull’ex Inter.

Roma-Montecatini 10-0: il tabellino

Alcuni big non hanno preso parte all’incontro perché non ancora in una condizione fisica accettabile o perché reduci da infortuni. Nemmeno un minuto in campo quindi per Dzeko, Pellegrini, El Shaarawy, Karsdorp e Veretout.

ROMA PRIMO TEMPO (4-2-3-1): Fuzato; Tripi, Mancini, Kumbulla, Calafiori; Villar, Bove; Carles Perez, Mkhitaryan, Zalewski; Borja Mayoral.

ROMA SECONDO TEMPO (4-2-3-1): Cardinali (68’ Mastrantonio); Reynolds, Smalling, Ibanez, Feratovic; Diawara, Darboe; Zaniolo, Zalewski, Ciervo; Borja Mayoral.

MARCATORI: 9’ C. Perez, 19’ Mancini, 34’, 54’, 88’ B. Mayoral, 35’ Calafiori, 40’aut. Santi, 61’ rig. Zaniolo, 80’ Zalewski, 86’ Diawara

ARBITRO: Silvestri di Roma 1