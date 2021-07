Calciomercato Roma, via solo per la clausola | La decisione del club

Per adesso non ci sono margini di trattativa sul calciomercato. Il club ha deciso che per venderlo si dovranno sborsare 18 milioni di euro.

Granit Xhaka e un terzino sinistro. In ordine gerarchico sono queste le strategie nel calciomercato della Roma che il general manager Tiago Pinto dovrà studiare per portare a termine. Se da una parte filtra ottimismo per l’arrivo di del centrocampista e capitano della Svizzera, di proprietà dell’Arsenal, dall’altra bisognerà trovale un profilo adatto e non molto costoso (insomma una vera e propria occasione) per la corsia di sinistra, dopo l’infortunio di Leonardo Spinazzola rimediato all’Europeo con la maglia della Nazionale. In queste ore si sta parlando molto di Marc Cucurella, calciatore del Getafe, ma cresciuto nella cantera del Barcellona. Lo spagnolo classe ’98, che sarà impegnato alle Olimpiadi con la Spagna, ha una clausola rescissoria da 18 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, svolta sudamericana | La strategia di Mou

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, niente futuro nella capitale | A un passo dalla Turchia

Calciomercatoma Roma, clausola o niente

Del futuro di Cucurella ne ha parlato lui stesso oggi (clicca qui per leggere le sue dichiarazioni), un profilo che piace alla Roma. Non solo i giallorossi però, perché secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it’, le sue prestazioni sono monitorate anche da squadre di Premier League e della Liga. Il Getafe non intende sedersi al tavolo per trattare il costo del calciatore, in quanto per la sua cessione richiede esclusviamente i 18 milioni di euro della clausola rescissoria. Un’operazione dunque non facile, soprattutto per la Roma che per il terzino sinistro, come detto, non vorrà spendere una cifra enorme, in attesa del ritorno di Spinazzola. Nel suo prossimo futuro ci sono i Giochi Olimpici, poi con la parte finale della sessione estiva del calciomercato non sono esclusi colpi di scena.