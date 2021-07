Calciomercato Roma, smentita secca | Non si muove, ma prima le Olimpiadi

I giallorossi dovranno rinforzare la corsia di sinistra sul calciomercato, ma devono attendere l’occasione giusta.

La Roma vuole rinforzare la corsia di sinistra quanto prima, anche se non è una priorità assoluta, che in questo momento è la chiusura della trattativa con l’Arsenal per Granit Xhaka. Qualora l’affare con i Gunners dovesse sbloccarsi nelle prossime ore, il general manager Tiago Pinto si concentrerà poi sul terzino sinistro, in grado di affiancare Riccardo Calafiori durante la stagione, prima del rientro di Leonardo Spinazzola. Proprio ieri vi abbiamo parlato di un nuovo nome accostato alla società giallorossa, che ha una clausola rescissoria da 18 milioni di euro, forse troppi per le casse della Roma, che dovrà concentrarsi molto sulle cessioni. Dopo Pau Lopez e Cengiz Under, sono in via di definizione anche quelle di Kluivert al Nizza e Olsen al Lille.

Calciomercato Roma, le ultime su Cucurella

Il nome nuovo per la corsia di sinistra di queste ultime ore è quello di Marc Cucurella, esterno spagnolo classe ’98 di proprietà del Getafe. Lo stesso calciatore ha parlato del suo futuro al quotidiano spagnolo ‘AS’, spegnendo un po’ le voci che lo vedrebbero altrove: “Sto bene al Getafe. È vero che a tutti i giocatori piace giocare in Europa. Ma sono molto tranquillo, abbiamo un nuovo progetto con nuovi acquisti. Non mi piace parlare di questo, ho un contratto e non è il momento. Non devo pensare ad altro che ai Giochi (Olimpici, ndr). Voglio stare tranquillo”. In questa stagione lo spagnolo ha disputato 39 presenze con la maglia del Getafe, segnando 3 gol e fornendo 2 assist.

José Mourinho nella prima amichevole di ieri contro il Montecatini, disputata a Trigoria, ha inserito Calafiori nel primo tempo, mentre nella ripresa ha fatto giocare il giovane Feratovic a sinistra.