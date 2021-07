Calciomercato Roma, urgono rinforzi | Idea scambio con l’Inter

Calciomercato Roma, possibile scambio con l’Inter: ecco l’ultima idea che stuzzica Tiago Pinto. I dettagli dell’eventuale operazione.

L’asse Milano-Roma è stato battuto a più riprese anche in sede di contrattazioni di calciomercato. L’Inter e la Roma hanno sovente saputo cogliere le occasioni che di volta in volta si sono presentate, attraverso operazioni che il più delle volte si sono rivelate vincenti, in un senso o nell’altro. Ecco perché non è assolutamente utopistico pensare che i due club ritornino ad intavolare qualche operazione, alla luce delle rispettive esigenze di bilancio.

Complice l’addio di Hakimi, il cui trasferimento al Paris Saint Germain è stato ufficializzato nei giorni scorsi, Beppe Marotta è al lavoro per regalare a Simone Inzaghi un innesto di livello sull’out di destra. Il primo sulla lista dell’a.d nerazzurro è Hector Bellerin, ma l’Arsenal non ha ancora aperto al prestito, formula gradita ai nerazzurri; sullo sfondo restano in piedi sempre le piste Dumfries e Lazzari, ma non si segnalano novità in questo senso. Nel caso in cui i neo Campioni d’Italia non dovessero riuscire ad acquistare lo spagnolo dei Gunners, però, si potrebbe pensare ad un clamoroso scambio con la Roma.

Calciomercato Roma, scambio Florenzi-D’Ambrosio con l’Inter? Le ultime

A rilanciare l’idea relativa ad uno scambio Florenzi-D’Ambrosio è il “Romanista“; l’esterno della Roma, che ha salutato sui social il Paris Saint Germain, squadra nella quale ha militato la scorsa stagione, è apprezzato per la sua duttilità tattica, anche se non è considerata una prima scelta. Il suo futuro si intreccia con quello del sostituto di Leonardo Spinazzola, per il quale si attendono ore febbrili; qualora si dovesse riuscire a chiudere per un esterno, chiaramente il minutaggio di Florenzi sarebbe verrebbe drasticamente ridimensionato. Ecco perché si potrebbe entrare nell’ordine di avallare questo scambio con l’Inter, con D’Ambrosio che rappresenterebbe un innesto poliedrico, in grado di dare il proprio contributo sia nella difesa a quattro ( modulo con il quale lo Special One ha intenzione di partire), sia nella difesa a tre, nelle varie situazioni di gioco che di volta in volta si presenteranno.