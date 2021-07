Calciomercato Roma, ingaggio ridotto e annuncio | Chiusura imminente

Calciomercato Roma, il giocatore pronto a ridursi l’ingaggio. La chiusura della trattativa sembra imminente, così come l’annuncio ufficiale.

Ore sempre più calde in casa Roma. La società giallorossa si sta muovendo in maniera sempre più decisa sul mercato. Dopo aver ufficializzato Rui Patricio, si continua a lavorare per regalare a Mourinho altri rinforzi.

Sulla lista degli obiettivi di Tiago Pinto le priorità sono un centrocampista ed un terzino che possa sostituire l’infortunato Spinazzola fino al suo ritorno. Nel complesso non ci saranno grandissimi movimenti in entrata per la squadra giallorossa, ma saranno di qualità e di esperienza come vuole il tecnico portoghese.

Xhaka sembra veramente ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della Roma. Come riporta il giornalista Fabrizio Romano, la società giallorossa starebbe aspettando che l’Arsenal annunci il nuovo acquisto Lokonga per poter sferrare il colpo decisivo per il centrocampista svizzero.

La trattativa tra la Roma e i Gunners sembra comunque volgere verso il lieto fine. I giallorossi, come riporta la Gazzetta dello Sport, hanno alzato l’offerta da 16 a 17,5 milioni di euro (suddivisi in 15 più 2,5 di bonus, facili da raggiungere).

Lo stesso Granit Xhaka, che vuole fortemente diventare un giocatore della Roma, si è detto anche disposto a ridursi l’ingaggio (l’accordo è per un quadriennale a 2,5 milioni a stagione), per poter aiutare i giallorossi a colmare la distanza con la richiesta dell’Arsenal (22 milioni che possono scendere a 20).

La fumata bianca, insomma, potrebbe arrivare molto presto, per la gioia di Mourinho e dei tifosi romanisti.

AS Roma are waiting for Arsenal to announce Albert Sambi Lokonga as new signing to progress in talks for Granit Xhaka. Bid still on the table – clubs are in direct contact, Xhaka wants to join Roma. 🔴🇨🇭

Arsenal already completed paperworks with Anderlect for Lokonga. #AFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2021