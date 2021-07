Calciomercato Roma, dalla Francia sicuri | “Bomber sedotto”

Calciomercato Roma, importante indiscrezione dalla Francia che riferisce di un possibile assalto al bomber. I dettagli.

La vicenda centravanti sta tenendo i tifosi giallorossi con il fiato sospeso. Fino a poche settimane fa sembrava scontato l’addio di Edin Dzeko, soprattutto per come l’attaccante bosniaco si era “congedato” in una seconda parte di stagione in cui solo a tratti era riuscito a fare la differenza, complice i dissidi che ne avevano condizionato il rapporto con Paulo Fonseca. Tuttavia, i primi giorni di ritiro sotto la guida di Mourinho sembrano aver cambiato le carte in tavola, con l’ex City che si è detto molto motivato per la stagione incombente.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, Mourinho dice no | Salta l’affare

Di offerte concrete per il “cigno di Sarajevo” non ne sono arrivate, e lo Special One non ha esternato la volontà di “epurarlo”, anche se un affaticamento muscolare lo ha tenuto fuori nella prima amichevole stagionale contro il Montecatini. Chiaramente, il futuro del bomber continua ad essere un punto interrogativo, con Tiago Pinto che, imperterrito, non interrompe il proprio casting offensivo, alla ricerca di una punta di valore nel caso in cui si ponessero le premesse per l’addio dell’attaccante.

Calciomercato Roma, colpo Icardi: concorrenza Juventus | Allegri è stato chiaro

Oltre a Belotti, un profilo che stuzzica particolarmente è quello di Maurito Icardi, anche se non sarà facile mettere le mani sul centravanti del Psg, alla luce delle richieste del club transalpino, che si attestano sui 60 milioni di euro. Sulle tracce dell’ex capitano dell’Inter c’è anche la Juventus: secondo quanto riportato da footmercato.net, Allegri avrebbe esternato al “clan” Icardi la volontà di puntare sul bomber argentino, e starebbe spingendo in tale direzione.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, offerta rifiutata | Niente accordo

Anche la Juventus, però, ha le mani legate, e solo un eventuale addio di Cristiano Ronaldo ( al momento ipotesi remota) potrebbe rimescolare le carte in tavola, anche se il messaggio di Wanda Nara sui propri profili social è assolutamente enigmatico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

La showgirl ha infatti scritto: “Brindo alle donne indipendenti, intraprendenti, lavoratrici, per le quali sono anche madri, mogli, amiche e non dimenticano mai che per brillare bisogna solo essere diversi dagli altri e avere sogni propri. Infine, brindo al mio, per quello che verrà quest’anno e per voi.”