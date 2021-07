Calciomercato Roma, apertura per Icardi | Novità nella formula

Calciomercato Roma, segnali di apertura per Mauro Icardi: ci sarebbe una clamorosa novità per quanto concerne la formula.

La suggestione Icardi potrebbe…non essere più tale. Secondo quanto riportato da “La Repubblica“, infatti, l’argentino sarebbe disposto a ritornare nel campionato italiano, e ci sarebbero segnali di apertura da parte del Psg, disposto a cedere il proprio attaccante con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro, o con un prestito con obbligo. Questo perché Pochettino non ritiene Icardi centrale nel suo progetto, e sarebbe disposto a privarsene; fino a questo momento il club francese aveva continuato a chiedere, in maniera imperterrita, 60 milioni di euro, per rientrare dall’investimento fatto per strapparlo all’Inter.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, dalla Francia sicuri: “Bomber sedotto” | E l’indizio social…

Calciomercato Roma, novità per Icardi: i dettagli

Ad Icardi un possibile approdo alla Roma lusingherebbe non poco, e sarebbe disposto anche a decurtarsi l’ingaggio ( 8 milioni più due di bonus). Al momento una vera e propria trattativa non è cominciata, questo è da precisare per evitare spiacevoli equivoci; siamo ancora nell’ambito dei rumours, delle indiscrezioni, e l’eventuale pista “Maurito” potrebbe surriscaldarsi solo nel caso in cui si riuscisse a cedere Edin Dzeko, che però sembra aver avuto un ottimo approccio con José Mourinho, almeno stando ai primi allenamenti pre-campionato.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, urgono rinforzi | Idea scambio con l’Inter

Monitoriamo dunque la pista Icardi-Roma, fermo restando che sull’argentino c’è anche la Juve, con Allegri che si sarebbe mosso in prima persona per sbrogliare il “nodo”. Seguiranno aggiornamenti.