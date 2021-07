Calciomercato Roma, cessioni Kluivert e Olsen | La situazione

Dopo Pau Lopez e Cengiz Under, andati entrambi all’Olympique Marsiglia, la Roma sta per concludere altre due cessioni.

Sono davverto tanti gli esuberi che la società giallorossa dovrà piazzare, in modo tale da far respirare anche le casse, vista la somma degli ingaggi di ognuno dei giocatori con le valigie in mano da tempo. Soldi freschi che verranno reinvestiti sul mercato, dove Tiago Pinto sta lavorando costantemente per portare gli acquisti richiesti dal tecnico José Mourinho. Oggi primo test ufficiale della nuova stagione per il club capitolino che liquida con un secco 10-0 il Montecatini.

Calciomercato Roma, la situazione Kluivert e Olsen

A proposito di calciomercato, sono in arrivo altre due cessioni e anche in questo caso l’asse Roma-Ligue 1 la fa da padrone. Dopo le cessioni di Pau Lopez e Cengiz Under al Marsiglia, stanno per arrivare anche quelle di Justin Kluivert al Nizza e Robin Olsen al Lille. Per il primo si tratta di un prestito con diritto di riscatto, dopo che l’olandese, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, non era molto convinto della destinazione, prima della chiamata del tecnico Galtier. Per l’estremo difensore, invece, si avvicina sempre di più la destinazione del Lille, club del presidente Alessandro Barnaba, amico di Dan Friedkin e mediatore della cessione da Pallotta al mangate texano. Da capire in questo caso la formula se prestito o cessione a titolo definitivo.