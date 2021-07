Calciomercato Roma, svolta sudamericana | La strategia di Mou

Calciomercato Roma, la svolta può arrivare direttamente dalla Copa America. Mourinho ha già pronta una strategia.

Ore sempre più calde in casa Roma. La società giallorossa si sta muovendo in maniera sempre più decisa sul mercato. I Friedkin e Pinto vogliono regalare al più presto dei colpi importanti a José Mourinho. Lo Special One, dal canto suo, ha fatto specifiche richieste e vorrebbe lavorare il prima possibile con tutta la rosa a disposizione.

In questo calciomercato, ci saranno pochi movimenti in entrata per la società giallorossa, ma saranno di qualità e di esperienza come vuole il tecnico portoghese. Attenzione però anche alle possibili sorprese.

Calciomercato Roma, occhi su Luis Diaz

In Copa America la rivelazione è stata senza dubbio Luis Diaz. Con la sua Colombia ha sorpreso tutti, vincendo anche il premio come miglior giocatore rivelazione. E come spesso accade, gli occhi di tutto il mondo si sono riversati su questo ragazzo.

Diaz gioca per il Porto, ma ora sembra essere pronto per i migliori campionati d’Europa. Come riporta Olé, ci sono già diverse squadre che sono interessate a Diaz, e la Roma sembrerebbe la più vicina, grazie a una strategia di José Mourinho.

Il piano dello Special One si basa sull’amichevole che la squadra giallorossa e il Porto hanno concordato per il 28 luglio ad Algarve, in Portogallo. Mou spera di avere un incontro faccia a faccia con il colombiano per esprimere il suo desiderio di averlo con sé e raccontargli il progetto sportivo della Roma.

Il Porto ha appena annunciato Joao Peglow, un brasiliano di 19 anni che gioca come ala sinistra, nella stessa posizione del colombiano. All’inizio si allenerà con la squadra B, ma tutto indica che è destinato a crescere velocemente.

Sicuramente l’acquisto di Luis Diaz è tutto fuorché semplice. La clausola che il Porto ha messo sul giocatore è di 80 milioni di euro, cifra che in questo momento pochissime squadre hanno la capacità di sborsare.

In ogni caso, la Roma cercherà senza dubbio di offrire una cifra considerevole ma un po’ più economica per avere il colombiano, che ha un contratto con la squadra portoghese fino al 2024.