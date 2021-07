Calciomercato Roma, Mourinho dice no | Salta l’affare

Calciomercato Roma, l’allenatore José Mourinho ha detto no: salta il possibile affare, Tiago Pinto agirà di conseguenza.

Il general manager della Roma Tiago Pinto è sempre vigile in sede di calciomercato, pronto a cogliere eventuali occasioni ghiotte. Una di queste poteva essere Miralem Pjanic, ormai in uscita dal Barcellona dopo una sola stagione, in verità molto deludente. Arrivato in Spagna dalla Juventus nell’ambito di uno scambio con il brasiliano Arthur, non ha mai convinto del tutto l’allenatore Ronald Koeman che lo ha impiegato pochissimo. E che alla vigilia della nuova stagione lo ha già messo alla porta. Non fa parte dei piani, l’allenatore è stato chiaro e il calciatore dovrà trovare una nuova sistemazione.

Proprio la Juventus è una delle possibili mete del centrocampista bosniaco amico di Edin Dzeko, per il quale si era ipotizzato anche un possibile ritorno alla Roma. Dove aveva giocato prima di trasferirsi in bianconero, dove ha avuto un grande feeling con Massimiliano Allegri che sta valutando se riprenderlo. La priorità della Juventus è Locatelli, ma se il Sassuolo non dovesse mollare, Pjanic potrebbe tornare d’attualità.

Ad ogni modo secondo quanto riportato da “Marca”, le possibilità di un ritorno di Pjanic a Trigoria sono pari a zero. Il motivo è semplice.

Calciomercato Roma, Mourinho non vuole Pjanic

Il motivo è questo: José Mourinho ha detto no. L’allenatore della Roma ha le idee molto chiare per il centrocampo, ha da tempo scelto Xhaka come obiettivo numero uno. E il centrocampista della nazionale svizzera è ormai prossimo al passaggio dall’Arsenal alla Roma. Per il resto nel ruolo c’è grande abbondanza e così a meno di numerose cessioni, al momento non ipotizzabili, l’acquisto di Pjanic non sarebbe utile alla causa.

E poi ci sono anche delle motivazioni economiche. Se è vero che il Barcellona intende disfarsene al più presto, allo stesso tempo l’ingaggio del calciatore è molto pesante e non in linea con il progetto della Roma.