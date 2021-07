Calciomercato Roma, effetto domino Pinto | Colpo “Real”

Calciomercato Roma, occhio al clamoroso effetto domino innescato proprio dai giallorossi e che coinvolge il Real Madrid.

Ore febbrili in casa Roma sia sul fronte entrate, che su quello legato alle uscite. Nelle ultime ore Tiago Pinto si è avvicinato sensibilmente alle richieste dell’Arsenal per quanto concerne l’affare legato a Granit Xhaka: le parti sono estremamente vicine, e si punta a chiudere a stretto giro di posta in quanto trapela ottimismo, come vi abbiamo rivelato in esclusiva. Con i soldi ricavati dalla sempre più possibile cessione dell’elvetico, i Gunners, oltre a monitorare da molto vicino la pista Locatelli, seguono anche l’evolversi della situazione legata ad Odegaard, ritornato al Real Madrid.

Calciomercato Roma, Pinto scatena l’effetto domino: lo scenario

Secondo quanto riportato dal “The Express“, I Gunners starebbero spingendo proprio per il ritorno del classe ’98, che avrebbe esternato il proprio desiderio di cambiare aria, per avere più minutaggio. A quel punto, stando alle indiscrezioni che erano trapelate nei giorni scorsi, non è detto che i Blancos non virino con decisione su Damsgaard, che Ferrero valuta non meno di 30 milioni di euro e che piace anche alla Roma, oltre che ai top club di Serie A. Un gioco di incastri e di effetto domino: tutto parte dai giallorossi, che sono chiamati a fare la prima mossa.