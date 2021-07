Calciomercato Roma, sprint a sinistra | Offerta da 10 milioni

Calciomercato Roma, i giallorossi sono pronti a dare lo sprint decisivo sulla fascia sinistra. C’è già la prima offerta da 10 milioni.

La Roma dovrà muoversi il prima possibile sul mercato per dare quei calciatori che potranno risultare decisivi nel sistema di gioco di José Mourinho. Uno dei reparti che verrà ritoccato sarà senza dubbio la difesa.

Tiago Pinto per questo è al lavoro già da un po’ di tempo, sapendo che oltre ad un centrale bravo nella fase di impostazione e che sia esperto ed affidabile come piace allo Special One, servirà anche e soprattutto un esterno sulla fascia sinistra in grado di sostituire l’infortunato Leonardo Spinazzola.

Calciomercato Roma, c’è la prima offerta per Vina

Come riporta il giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, Gianluigi Longari, sul proprio profilo Twitter, la Roma avrebbe presentato una prima offerta per Matias Vina.

La società giallorossa avrebbe messo sul piatto circa 10 milioni di euro per arrivare al terzino sinistro del Palmeiras. La trattativa non è delle più semplici, ma il giocatore piace molto nei pressi di Trigoria.

Il difensore uruguaiano è stato acquistato dalla squadra brasiliana nel gennaio del 2020 per quasi 5 milioni di euro dal Nacional. Ha vinto il campionato sudamericano con la nazionale Under 20 nel 2017, disputando 8 partite e segnando 1 rete. E’ un terzino polivalente, visto che riesce a ricoprire anche il ruolo di difensore centrale.