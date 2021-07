Calciomercato Roma, colpo in uscita | “Affare da 7-8 milioni”

Calciomercato Roma, altro colpo in uscita. Dalla Francia sono sicuri: l’affare si chiude sui 7-8 milioni di euro.

Lo snodo crociale del mercato della Roma è legato alle cessioni che Tiago Pinto riuscirà ad imbastire. In questo senso, in Francia i giallorossi sembrano aver trovato il loro terreno ideale per estirpare le radici delle proprie trattative e piazzare gli esuberi “tagliati” da Mourinho. E così, Pinto non solo ha chiuso per Under e Pau Lopez, andati al Marsiglia, ma sta perfezionando l’accordo con il Nizza per il trasferimento di Justin Kluivert, sul quale è sempre forte l’interessamento anche del Lipsia. Ciò detto, c’è un’altra pista da monitorare con estrema attenzione: si tratta del possibile trasferimento di Olsen al Lille.

Calciomercato Roma, Olsen al Lille | Cifre e dettagli: indiscrezioni dalla Francia

Après avoir exploré une flopée de pistes au cours des dernières semaines, #Lille a fini par jeter sur son dévolu sur le Romain #Olsen pour l’après Maignan. Alors des clubs anglais et espagnols sont intéressés, les Dogues discutent pour un transfert de 7-8 M€. #Mercato #LOSC — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) July 16, 2021

Come rivelato da Ignazio Geruardi, il Lille, dopo aver sondato alcune piste per il dopo Maignan ( tra le quali anche Sirigu, che ha deciso però di trasferirsi al Genoa). Sebbene vi sia l’interessamento anche di club inglesi e spagnoli, si ragiona su un trasferimento da circa 7-8 milioni di euro. Resta da capire, però, quale sarà la formula del trasferimento: se sarà un prestito con diritto di riscatto, oppure un addio a titolo definitivo. Le prossime ore saranno decisive per sciogliere anche questo nodo.