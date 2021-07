Calciomercato Roma, sondaggio dalla Francia | La conferma dell’agente

Calciomercato Roma, il sondaggio dalla Francia trova la conferma dell’agente: Tiago Pinto resta in attesa.

Uno degli obiettivi principali di Tiago Pinto è quello di riuscire a piazzare in tempi relativamente brevi quelle pedine che non rientrano nei piani di José Mourinho, la cui decisione di tenere “fuori” 8 calciatori dalla lista diramata per il ritiro pre campionato, è stato sicuramente un primo turning point. E qualcosa, in casa giallorossa, sul fronte uscite si è mosso da tempo: gli addii di Under e Pau Lopez al Marsiglia ne sono una testimonianza piuttosto emblematica, così come il possibile approdo di Justin Kluivert al Nizza, per il quale bisognerà trovare la quadra nei prossimi giorni.

La Ligue 1, però, potrebbe nuovamente essere la meta di altri calciatori che attualmente compongono la rosa giallorossa. Vi abbiamo già riferito dei sondaggi del Lille per Olsen; novità di giornata, però, è la notizia che riguarda un eventuale trasferimento del “Flaco” Pastore.

Calciomercato Roma, sondaggio del Monaco per Pastore. La conferma dell’agente

Secondo quanto rivelato da Gazzetta.it, il Monaco avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per capire la situazione relativa a Pastore, il cui contratto con la Roma scade nel 2023. Al momento, però, nessuna offerta concreta sarebbe giunta sul tavolo degli uomini mercato giallorossi, ai quali l’idea di risparmiare sull’ingaggio dell’ex trequartista del Palermo non dispiacerebbe affatto.

Nelle scorse settimane si era vociferato di un possibile interessamento dell’Orlando City, dell’Atlanta United in Mls, del San Paolo, o di approdo in Arabia: in Argentina qualche rumours ipotizzava un clamoroso ritorno al Boca.

Ora la pista più concreta, confermata in esclusiva a LaRoma24 dall’agente del calciatore Marcelo Simonian: “Quella del Monaco è una possibilità. È un club che piace al giocatore”.