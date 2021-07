Calciomercato Roma, controproposta del club | Rinnovo a 4 milioni

Grande proposta del club all’attaccante: rinnovo a 4 milioni di euro netti a stagione. Ma sul calciomercato ha offerte.

Edin Dzeko e Borja Mayoral, la Roma riparte dallo stesso attacco dell’anno scorso dai 30 gol stagionali (13 del bosniaco e 17 dello spagnolo) del 2020-2021. Il primo ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022, un altro anno a 7,5 milioni di euro netti a stagione, mentre per il secondo il discorso è un po’ diverso. La Roma ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato per quest’estate a 15 milioni di euro, ma aspetterà, nel caso, l’anno prossimo per il riscatto che però è fissato a 20 milioni nel giugno 2022. Una situazione che potrebbe portare, in teoria, la Roma con zero centravanti tra un anno. Situazione che quasi sicuramente però non si verificherà.

Calciomercato Roma, proposta Torino a Belotti

José Mourinho sin dall’inizio ha chiesto un terzo attaccante centrale, a prescindere da quello che sarà il futuro di Edin Dzeko, con il quale lo Special One ha avuto modo di parlare faccia a faccia. Al tecnico portoghese piace, e non poco, Andrea Belotti, che è nella stessa situazione del bosniaco, ovvero ha ancora un anno di contratto con il Torino. La novità, però, la riporta l’edizione odierna del quotidiano ‘La Stampa’, secondo il quale il patron granata Urbano Cairo, avrebbe fatto una grande proposta al ‘gallo’. L’offerta del rinnovo di contratto è di 4 milioni di euro netti a stagione fino al 2025 o al 2026, uno sforzo che assume un significato ben preciso: Belotti al Toro a vita o quasi. In questo momento la Roma e Mourinho sono semplici spettatori.

Belotti si è preso un po’ di tempo prima di mandare qualche segnale. Non è comunque escluso che possa rinnovare per poi essere ceduto, visto che la richiesta di Cairo per l’attaccante continua ad essere di 30-35 milioni di euro, troppi per il 27enne che tra qualche mese potrà essere preso a parametro zero.