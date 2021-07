Calciomercato Roma, indizio sul suo futuro | “Mou è l’uomo perfetto”

Calciomercato Roma, le parole del difensore possono essere lette come chiaro indizio sul futuro: ecco quanto rilasciato.

La Roma è al lavoro per programmare al meglio una stagione nella quale, complice l’arrivo di José Mourinho, si punta ad alzare l’asticella. Di “progetto sostenibile” ha parlato Fienga, seguito a stretto giro di posta prima dallo Special One, e poi da Tiago Pinto: rischiava di restar fuori dal progetto giallorosso Chris Smalling che, stando alle voci susseguitesi le scorse settimane, non sarebbe il profilo adatto per lo scacchiere tattico del tecnico lusitano. E proprio di Mou ha parlato il centrale inglese nel corso della sua ultima intervista, rilasciata a BBC Sport, spendendo parole al miele per il suo allenatore. Ecco quanto dichiarato da

“Si è trattata di una sorpresa per tutti, si è diffuso un grane entusiasmo nel momento in cui è stato annunciato. Ero a conoscenza del fatto che i media avrebbero costruito qualcosa sul nostro legame allo United; dal mio punto di vista è stato un bene essere allenato da lui, abbiamo vinto un trofeo in una finale nella quale sono stato anche capitano. Avere a che fare con un allenatore che ti conosce è un bene, anche perché stiamo parlando un mister di successo: la Roma ha scelto l’uomo perfetto.”

Smalling ha poi continuato: “Ho recuperato al 100% dagli infortuni, è stata un’esperienza molto frustante. Per quanto riguarda il campionato, dobbiamo avere la mentalità giusta per affrontare e superare i momenti difficili di una stagione. Dobbiamo trovare la giusta mentalità: speriamo di riuscirci con Mou e il suo staff perché la Roma è un grande club. Ci sono tutte le basi per poter far bene: bisognare solo essere in grado di riunire tutto.“