Calciomercato Roma, offerta rifiutata | Niente accordo

Tutta in salita la trattativa per portare l’esterno alla Roma nel calciomercato estivo. E’ arrivata la risposta del club.

La Roma è a caccia di un terzino sinistro in grado di sostituire l’infortunato Leonardo Spinazzola e che possa affiancare Riccardo Calafiori per due terzi della stagione 2021-2022. Il general manager Tiago Pinto è a lavoro per piazzare i tanti esuberi, contesto non facile per vari fattori tra i quali costo del cartellino (per il quale la società giallorossa su alcuni calciatori avrebbe deciso di lasciarli a zero) ma anche per l’alto ingaggio per alcuni club che vorrebbero i giocatori giallorossi. Una situazione che potrebbe permanere fino alla fine della sessione estiva del calciomercato, rischiando di bloccare ulteriori innesti per Mourinho.

Calciomercato Roma, lo United dice no per Telles

La società capitolina aveva provato a sondare il terreno con il Manchester United per Alex Telles, proponendo la formula del prestito. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, però, i Red Devils hanno declinato la proposta giallorossa, rispedendo al mittente la richiesta. In prestito non si farà. Difficile che la Roma possa, almeno in questo momento, comprare il cartellino del portoghese, visti i problemi sopra elencati. Potrebbe volerci ancora un po’ più di tempo per trovare l’occasione giusta allo Special One, che proprio durante la conferenza stampa di presentazione, ha richiesto ufficialmente un terzino sinistro al gm Pinto.