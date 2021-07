ASRL | Calciomercato Roma, accordo di massima: ecco cosa manca

I giallorossi potrebbero chiudere un’altra operazione in entrata sul calciomercato. Ma c’è ancora un ostacolo.

Continua senza sosta il lavoro del general manager Tiago Pinto per progettare le basi della nuova Roma. Il tecnico José Mourinho e lo stesso dirigente portoghese hanno le idee ben chiaro su quello che serve alla rosa giallorossa, ma fare il calciomercato in una situazione come questa, per via della pandemia e non solo, non è facile. Inoltre ci sono ancora alcuni esuberi, e non sono pochi, da piazzare. In attesa che vengano ultimate anche le cessioni di Olsen al Lille e Kluivert al Nizza, il primo obiettivo da chiudere è quello di Granit Xhaka. Un solo acquisto ufficiale in questa sessione estiva, Rui Patricio arrivato dal Wolverhampton per 11,5 milioni di euro.

Calciomercato Roma, intesa di massima per Kostic

Non solo a centrocampo però Tiago Pinto vorrebbe rinforzare la squadra. Allo Special One potrebbe essere comprato anche un esterno offensivo. Il nome che da tempo è sul taccuino dell’ex Benfica, è quello di Filip Kostic, katerale sinistro classe ’92 di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘asromalive.it’, tra la Roma e il club tedesco c’è un’intesa di massima per il giocatore, ma al momento la società giallorossa non può effettuare altre operazioni in entrata. Prima ci sarà bisogno di un’ulteriore cessione, oltre alle due che abbiamo riportato poco fa che sono in trattative avanzate. Il giocatore piace a molti club e l’attesa della Roma potrebbe nuocere alla trattativa, il tempo al momento non è favorevole al club capitolino. In uscita dalla Roma ci sono ancora Fazio, Santon, Pastore, Nzonzi, Coric, Bianda e Pedro. In questa stagione Kostic ha realizzato 4 reti e fornito ben 17 assist.