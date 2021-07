Calciomercato Roma, salta tutto | Rifiuta il trasferimento

Calciomercato Roma, colpo di scena. Il giocatore rifiuta il trasferimento e mette in difficoltà la dirigenza giallorossa.

Se sui campi di Trigoria Mourinho sta gettando le basi per una la sua nuova Roma, negli uffici del Fulvio Bernardini Tiago Pinto continua a lavorare alle cessioni per cercare di sbloccare le operazioni in entrata.

Come riporta “Il Tempo”, dopo aver piazzato Pau Lopez e Under al Marsiglia, dalla Ligue 1 potrebbe arrivare un’altra doppia svolta per il mercato giallorosso. Le trattative infatti per piazzare Kluivert e Olsen vanno abbastanza spedite.

L’esterno olandese potrebbe trasferirsi al Nizza tramite una cessione in prestito con diritto di riscatto (tipologia di operazione che preferirebbero i transalpini) o con obbligo di riscatto ad un certo numero di presenze (situazione che invece farebbe comodo alla Roma).

Per il portiere svedese, invece, si lavora ad una cessione a titolo definitivo (soluzione preferita dall’entourage del giocatore) e nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con il Lille per cercare di arrivare alla fatidica fumata bianca.

Calciomercato Roma, Diawara rifiuta il trasferimento

Sempre “Il Tempo” riporta che la Roma sta cercando una sistemazione anche per Amadou Diawara. Il centrocampista guineano ha però già rifiutato il Wolverhampton e attualmente non sembra intenzionato a lasciare Trigoria.

Diawara non fa più parte dei piani tecnici della squadra giallorossa e del nuovo allenatore, José Mourinho. Il calciatore, in queste stagioni alla Roma, ha vissuto tra alti e bassi, facendo intravedere il suo ottimo potenziale, ma troppo discontinuo per potergli affidare le chiavi del centrocampo.

Ora a Pinto l’arduo compito di trovargli una sistemazione, nella speranza che il giocatore molli un po’ la presa, capendo finalmente che non è più al centro del progetto giallorosso.